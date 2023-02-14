Запрещенные вещества пограничники обнаружили во время углубленной проверки авто с помощью служебной собаки в пункте пропуска "Устилуг".

Украинка через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области пыталась вывезти в Польшу 17 кг наркотиков.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Пакеты были спрятаны в днище автомобиля.

Запрещенные вещества пограничники обнаружили во время углубленной проверки автомобиля 57-летней женщины с привлечением служебной собаки.

Как отмечается, наркотики, предварительно мефедрон, были утрамбованы в полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета. Всего достали из тайника 34 таких пакета.

На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции Украины. Следственные действия продолжаются.

Борьба с наркотиками в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители нейтрализовали в Днепропетровской области наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 миллионов гривень. Преступники специализировались на изготовлении и сбыте метамфетамина. Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, участники группировки тратили средства на приобретение элитной недвижимости в Украине и за рубежом, а также на автомобили премиум-класса.

А ранее в Киеве во время многоэтапной спецоперации прекращена деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, в состав которой входило 14 человек. Преступники наладили каналы поставки и сбыта кокаина в столице.

Также, в конце января Госбюро расследований разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском следственном изоляторе, который "крышевали" сотрудники СИЗО. Наркотики маскировали под передачи для тех, кто находится под арестом.

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