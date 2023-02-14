Украинка через пункт пропуска "Устилуг" в Волынской области пыталась вывезти в Польшу 17 кг наркотиков.
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. Пакеты были спрятаны в днище автомобиля.
Запрещенные вещества пограничники обнаружили во время углубленной проверки автомобиля 57-летней женщины с привлечением служебной собаки.
Как отмечается, наркотики, предварительно мефедрон, были утрамбованы в полиэтиленовые пакеты с веществом белого цвета. Всего достали из тайника 34 таких пакета.
На место происшествия вызвали сотрудников Национальной полиции Украины. Следственные действия продолжаются.
Борьба с наркотиками в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители нейтрализовали в Днепропетровской области наркогруппировку с ежемесячным оборотом в 12 миллионов гривень. Преступники специализировались на изготовлении и сбыте метамфетамина. Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, участники группировки тратили средства на приобретение элитной недвижимости в Украине и за рубежом, а также на автомобили премиум-класса.
А ранее в Киеве во время многоэтапной спецоперации прекращена деятельность вооруженной преступной наркогруппировки, в состав которой входило 14 человек. Преступники наладили каналы поставки и сбыта кокаина в столице.
Также, в конце января Госбюро расследований разоблачило масштабный наркотрафик в Киевском следственном изоляторе, который "крышевали" сотрудники СИЗО. Наркотики маскировали под передачи для тех, кто находится под арестом.