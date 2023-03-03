Разоблачены организатор и семь участников преступной группы.

На Киевщине правоохранители разоблачили организатора и семерых участников преступной организации, которые занимались сбытом оружия и психотропных веществ. Подозреваемые сбывали "товар" в Фастовском и Бучанском районах.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, разоблачено и сообщено о подозрении восьми гражданам по фактам создания и участия в преступной организации, незаконного сбыта оружия, боеприпасов, взрывных устройств, а также незаконного приобретения, хранения и сбыта психотропных веществ (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, житель Киевщины организовал и возглавил преступную организацию в которую привлек семерых знакомых. Ее структура имела иерархическое строение с четким определением ролей каждого из участников.

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"Подозреваемые сбывали на территории Фастовского и Бучанского районов психотропные вещества амфетамин и PVP, а также огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывные устройства. Полученные от преступной деятельности средства они распределяли между собой и использовали для продолжения преступной деятельности", – говорится в сообщении.

В ходе документирования их деятельности правоохранители провели 13 оперативных закупок. Во время 14 обысков изъяли оружие, боеприпасы, компоненты для изготовления психотропных веществ.

По результатам следственных действий восемь участников, в том числе организатор, задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В суд направлены ходатайства об избрании им мер пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливаются каналы поступления оружия, боеприпасов и психотропных вещества, а также другие лица, причастные к совершению преступления.

Новости Киевщины

2 марта 2023 года в Бучанском районе Киевской области обнаружили еще одно захоронение. Были эксгумированы тела трех человек, погибших во время российской оккупации.

Кроме того, в Киеве произошло жуткое ДТП с участием нескольких автомобилей. Отмечается, что один из автомобилей от удара вылетел на пешеходный переход.

25 февраля на одной из станций столичного метро правоохранители обнаружили у пассажира гранату "Ф-1". 29-летнего мужчину задержали.

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