Прокурор требовала наказание в виде восьми лет лишения свободы.

Киевского наркодилера Юрия Чернецкого приговорили к пяти годам тюрьмы. Он занимался сбытом кокаина в столичных ночных клубах столицы.

"За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении Киевской городской прокуратуры в Facebook.

По данным украинских СМИ, речь идет о Юрии Чернецком, который называет себя "врачом человеческих душ".

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Обвинительный акт в отношении наркодилера направили в суд еще в январе 2021 года. В материалах дела указано, что подозреваемый продавал наркотики, в том числе кокаин, в ночных клубах Киева.

Мужчину поймали во время очередного сбыта. Во время обысков дома у подозреваемого обнаружили наркотические вещества.

Указано, что вина мужчины в инкриминируемых преступлениях полностью доказана. Бориспольский горрайонный суд Киевской области вынес приговор в виде пяти лет лишения свободы. Кроме того, до вступления решения суда в силу мужчина будет находиться под стражей.

Пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии РБК-Украина заявила, что приговор слишком мягкий, поэтому прокуратура его обжалует.

"В дебатах прокурор просил максимальное наказание - восемь лет лишения свободы, поэтому готовим апелляцию", - подчеркнула Максимец.

Борьба с нароктиками в Украине - что известно

Наркотики являются проблемой любой страны и Украина не исключение. Торговлей запрещенных веществ занимаются даже пенсионеры. Так, в Одессе задержали двух пенсионерок, поставлявших наркотики в три области юга Украины.

Кроме того, правоохранители разоблачили наркогруппировку, которая курировалась спецслужбами РФ и распространяла наркотики среди украинских военнослужащих.

В июле в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, предусматривающий уголовную ответственность за размещение "рекламы" наркотиков на домах.

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