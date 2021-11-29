Привлечено 25 спасателей ГСЧС и 6 единиц спецтехники.

Вблизи города Немиров, что в Винницкой области, на территории завода "Райагрохим" из железнодорожной цистерны испарился безводный аммиак. Ликвидацией аварии занимаются несколько десятков спасателей.

Об этом сообщают в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

Читайте такжеНа Запорожской ТЭС второй раз за неделю произошла аварияАвария случилась 29 ноября в 9:05 на территории ЧАО "Райагрохим". Там из железнодорожной цистерны из-под горловины начал испаряться безводный аммиак.

К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать. Сейчас спасатели пытаются осадить облака аммиака струями воды.

Специалисты отделения радиационной, химической и биологической защиты устанавливают причины утечки. Ожидается прибытие автоцистерны для перекачки.

Привлечено 25 спасателей ГСЧС и 6 единиц спецтехники.

Как сообщал УНИАН, сегодня на Бурштынской тепловой электростанции произошел взрыв и был пожар, есть пострадавшие.

Двое из четырех пострадавших в результате этого взрыва находятся в тяжелом состоянии.

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Автор: Марта Гичко