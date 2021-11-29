Два работника Бурштынской теплоэлектростанции получили термические ожоги.

Двое из четырех пострадавших в результате взрыва, прогремевшего на Бурштынской ТЭС, находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

По информации областного клинического центра экстренной помощи и медицины катастроф, в результате инцидента пострадали четыре человека. В частности, у двух работников Бурштынской ТЭС, 1999 г. р. и 1989 г. р., термические ожоги. Они госпитализированы в Ивано-Франковскую областную клиническую больницу, состояние тяжелое.

Читайте такжеНа Запорожской ТЭС второй раз за неделю произошла аварияЕще двух работников подрядной организации "Галремэнерго", 1968 г. р. и 1974 г. р., с ожогами в состоянии средней тяжести доставили в Бурштынскую горбольницу.

Ранее стало известно, что вечером 28 ноября на Бурштынской ТЭС в Ивано-Франковской области произошли взрыв и пожар. В результате чрезвычайного происшествия четверо работников получили ожоги.

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Автор: Светлана Макринская