Несколько человек получили ожоги и попали в больницу.

На Бурштынской тепловой электростанции произошел взрыв, и был пожар, есть пострадавшие.

Как сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, пожар произошел вечером 28 ноября.

На котле 7-го энергоблока произошла разгерметизация экранной трубы диаметром 60 мм, в результате чего произошел выброс газопаровой смеси и газов из топки котла.

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7-й энергоблок остановлен и выведен из эксплуатации, вместо него введен в работу 4-й энергоблок.

По информации приемного отделения Бурштынской больницы, после взрыва с ТЭС госпитализированы пять человек.

Кроме того, сегодня ночью возник пожар на кровле над котлом в 8-м блоке Бурштынской ТЭС – горели электрические кабели на площади 2 кв. метра.

Пожар ликвидирован, пострадавших нет.

Бурштынская ТЭС находится возле города Бурштын Ивано-Франковской области на пересечении линий электропередач, которые соединяют Украину со Словакией, Венгрией и Румынией, пишет "Википедия".

Напомним, в декабре прошлого года на Змиевской ТЭС в поселке Слобожанское Харьковской области произошел пожар. Позже стало известно, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей, обошлось без пострадавших.

Автор: Виктория Токарева