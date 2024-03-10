Сама женщина давно сбежала в Россию, но ее винницкая квартира никуда не делась.

Винницкий суд приговорил к 4 годам заключения 80-летнюю Аллу Стадницкую за оправдание российской агрессии. При этом суд конфисковал ее квартиру - это первый подобный случай в Украине, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что женщина десятки лет преподавала физику в одной из винницких школ. По словам соседей, она всегда очень любила Россию и Путина, одновременно ненавидя все украинское. Во время пандемии коронавируса пенсионерка уехала к детям в Россию, и домой так и не вернулась. Вместо этого она публиковала в социальной сети "Одноклассники" призывы к Путину прийти и спасти "бандеровскую Украину". Также она активно "лайкала" в соцсети посты россиян с захватническими высказываниями.

Следствие против женщины вело Винницкое областное управление СБУ. Собрав всю доказательную базу, следователи передали дело в суд, где пенсионерку признали виновной в совершении уголовных преступлений - оправдание российской агрессии и призывы к свержению государственной власти в Украине.

Поскольку женщина находится за пределами Украины, приговор ей вынесли заочно. Кроме четырех лет лишения свободы ей также присудили конфискацию всего имущества, в том числе и двухкомнатной квартиры в Виннице.

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Также мы рассказывали, что соратника недавно ликвидированного в России предателя Украины Ильи Кивы приговорили к 15 годам заключения. Российский агент действовал на Днепропетровщине, в частности шпионил за комплексами ПВО.

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