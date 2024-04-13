Глава МВД уверяет, что сегодня ни одна единица трофейного оружия за границу Украины не вывезена.

У украинцев на руках сейчас может быть от миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия.

Об этом глава МВД Игорь Клименко сказал в интервью "Единым новостям". "От миллиона до пяти миллионов единиц трофейного оружия может быть сейчас на руках у украинцев. После войны будет 2-3 млн, я думаю, как минимум единиц огнестрельного оружия. И я хочу сказать, что это не короткоствольное оружие. Это автоматическое оружие, это гранаты, это мины и более серьезное оружие, которое есть на руках у наших граждан, и еще будет на руках у наших граждан", - сказал Клименко.

Он подчеркнул, МВД работает над недопущением перевозки этого оружия через границу с ЕС. "Сейчас ни одна единица через границу не переехала и не пронеслась. Это работа пограничной службы, а также работа блокпостов полицейских, нацгвардейцев, в том числе и совместно с ВСУ в районах боевых действий, которые проверяют автомобильный транспорт. Это и профилактическая работа, мы выявляем схроны, это оперативные мероприятия - выявляем, кто хочет продать оружие...", - сказал Клименко.

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Министр напомнил, что Верховная Рада Украины в первом чтении уже приняла закон о так называемом трофейном оружии. Он предусматривает, что в течение 90 дней после окончания режима военного положения это оружие должно быть сдано в органы Национальной полиции. А сейчас, во время войны, когда закон вступит в силу, каждый кто имеет на руках такое оружие, должен зарегистрировать его в органах полиции.

Важные новости Украины - как сделать трофейное оружие "белым"

Как сообщал УНИАН, в Украине хотят ввести декларирование незарегистрированного огнестрельного оружия, что поможет его легализовать.

20 марта Рада на пленарном заседании поддержала законопроект о внесении изменений в закон "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" насчет совершенствования порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием (№9538). Этот законопроект в первом чтении поддержало конституционное большинство нардепов - "за" отдано 300 голосов.

Заместитель министра внутренних дел Богдан Драпятый сообщил, что основными положениями законопроекта является то, что человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать: гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы, в течение 2024-го года декларирует или сдает его.

Он отметил, что процедура декларирования будет упрощена и бесплатна. Если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия - его будут изымать органы Нацполиции, отметил Драпятый. По его словам, таким образом гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения.

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