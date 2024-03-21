МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый.

Основные положения законопроекта:

Человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эта процедура будет упрощена и бесплатна.

Гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы. В течение 24 - декларирует или сдает их.

Если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия - его будут изымать органы Нацполиции.

Отмечается, что таким образом гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения. Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.

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Легализация оружия в Украине - детали

Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко рассказал, над какими задачами работают в ведомстве для легализации оружия в Украине. Об этом Бондаренко сообщил, отвечая на вопрос, какие изменения готовятся ко второму чтению законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие.

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