Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который направлен на совершенствование порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Об этом сообщил заместитель Министра внутренних дел Богдан Драпьятый.
Основные положения законопроекта:
- Человек, который нашел или получил оружие для участия в отпоре вооруженной агрессии России, должен его задекларировать. Эта процедура будет упрощена и бесплатна.
- Гражданское лицо сообщает в полицию, что нашло оружие или боеприпасы. В течение 24 - декларирует или сдает их.
- Если найденное или задекларированное оружие фигурирует в уголовных производствах, имеет удаленные или незаконно измененные маркировки или имеет определенные законом несоответствия - его будут изымать органы Нацполиции.
Отмечается, что таким образом гражданские лица получат правовые гарантии легально хранить найденное оружие на период военного положения. Сейчас МВД и Национальная полиция в сотрудничестве с депутатами готовят предложения для улучшения проекта закона ко второму чтению.
Легализация оружия в Украине - детали
Заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко рассказал, над какими задачами работают в ведомстве для легализации оружия в Украине. Об этом Бондаренко сообщил, отвечая на вопрос, какие изменения готовятся ко второму чтению законопроекта о праве на гражданское огнестрельное оружие.