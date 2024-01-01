В Венгрии автобус с украинскими номерами попал в ДТП и слетел в кювет близ Ниртуры в области Сабольч-Сатмар-Берег.
Как сообщило региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии, автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части, пробил ограждение, а затем перевернулся на бок в кювет.
В результате травмы получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу. Другим пассажирам спасатели помогли выбраться из автобуса. Люди продолжили путешествие другим автобусом.
ДТП с украинцами за границей
Утром 19 ноября в Польше произошло ДТП с автобусом, в котором находились граждане Украины. Водитель автобуса вдруг взлетел на обочину и врезался в дерево. Как выяснили в полиции Люблина, водитель был трезв.
"Автомобиль двигался в сторону границы вместе с 10 гражданами Украины. Две женщины погибли на месте, а также 6-летняя девочка, которую не удалось спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Второй ребенок, попавший в аварию, был доставлен в больницу в Люблине. Водитель автомобиля был трезвым", - говорится в сообщении польской полиции.
В ДТП, которое произошло 19 ноября в Польше, погибла шестилетняя дочь украинского военного из Ровенской области Тараса Марчука. Сын и жена мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии.