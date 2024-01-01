В результате травмы получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу.

В Венгрии автобус с украинскими номерами попал в ДТП и слетел в кювет близ Ниртуры в области Сабольч-Сатмар-Берег.

Как сообщило региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии, автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части, пробил ограждение, а затем перевернулся на бок в кювет.

В результате травмы получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу. Другим пассажирам спасатели помогли выбраться из автобуса. Люди продолжили путешествие другим автобусом.

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ДТП с украинцами за границей

Утром 19 ноября в Польше произошло ДТП с автобусом, в котором находились граждане Украины. Водитель автобуса вдруг взлетел на обочину и врезался в дерево. Как выяснили в полиции Люблина, водитель был трезв.

"Автомобиль двигался в сторону границы вместе с 10 гражданами Украины. Две женщины погибли на месте, а также 6-летняя девочка, которую не удалось спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Второй ребенок, попавший в аварию, был доставлен в больницу в Люблине. Водитель автомобиля был трезвым", - говорится в сообщении польской полиции.

В ДТП, которое произошло 19 ноября в Польше, погибла шестилетняя дочь украинского военного из Ровенской области Тараса Марчука. Сын и жена мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии.

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