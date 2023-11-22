Супруга и маленький сын военного находятся в реанимации.

В ДТП, которое произошло 19 ноября в Польше, погибла шестилетняя дочь украинского военного из Ривненской области Тараса Марчука. Сын и жена мужчины госпитализированы в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила депутат Старожуковского сельсовета Зорянской территориальной общины Наталья Фрейздорф. "Страшная весть пришла в наше село Старожуков, в семью воина, защитника Украины Тараса Марчука. В ужасной аварии в Польше погибла дочь Ева, а жена Юлия и сын Илья находятся в тяжелом состоянии, нуждаются в дорогостоящем лечении и перевозке тела ребенка домой", – написала депутат.

ДТП с украинцами в Польше

Утром 19 ноября в Польше произошло ДТП с автобусом, в котором находились граждане Украины. Водитель автобуса вдруг вылетел на обочину и врезался в дерево. Как выяснили в полиции Люблина, водитель был трезв.

Видео дня

"Автомобиль двигался в сторону границы вместе с 10 гражданами Украины. Две женщины погибли на месте, а также 6-летняя девочка, которую не удалось спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Второй ребенок, попавший в аварию, был доставлен в больницу в Люблине. Водитель автомобиля был трезвым", - говорится в сообщении польской полиции.

Вас также могут заинтересовать новости: