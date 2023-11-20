В этом ДТП погибли три человека.

Водитель автомобиля VW Crafter, который съехал с дороги и врезался в дерево в Польше, был трезвым. Об этом заявили в полиции Люблина.

"Автомобиль двигался в сторону границы вместе с 10 гражданами Украины. Две женщины погибли на месте, а также 6-летняя девочка, которую не удалось спасти, несмотря на реанимационные мероприятия. Второй ребенок, попавший в аварию, был доставлен в больницу в Люблине. Водитель автомобиля был трезвым", - говорится в сообщении.

Продолжается расследование. Водителю грозит до восьми лет лишения свободы за убийство по неосторожности и причинение дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб человек.

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В посольстве сказали журналистам Радио Свобода, что две женщины, трехлетний ребенок и водитель находятся в больницах. Матери ребенка оказывают психологическую помощь, поскольку ее старшая дочь погибла.

Консул Украины в Люблине Олег Куць рассказал, что трое пассажиров имеют статус временной защиты в Польше. Сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

ДТП с украинцами в Польше: что сообщалось

Вчера польские СМИ сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло в селе Верешин Люблинского воеводства. Утром микроавтобус, в котором находились украинцы, врезался в дерево.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Украины сообщили, что в результате аварии погибли трое украинцев: две женщины и шестилетний ребенок. Еще четыре человека доставили в больницы.

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