В телефоне одного из фигурантов обнаружили фрагменты видео, на которых зафиксированы преступления подозреваемых.

Семь юношей в возрасте от 14 до 19 лет подозреваются в совершении умышленного убийства бездомной женщины и проверяются на причастность к покушению на убийство и избиение мужчины в Днепре. На счету задержанных могут быть и другие аналогичные преступления. Правоохранители продолжают оперативные и следственные действия. Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что убийство, совершенное с особой жестокостью, произошло в ночь на 3 декабря. По данным следствия, нападавшие обнаружили бездомную женщину в заброшенном здании, избили ее и нанесли многочисленные удары ножом, в результате которых потерпевшая скончалась.

"Этой же ночью произошло покушение на убийство мужчины, который жил в недострое. С многочисленными телесными повреждениями потерпевшему удалось скрыться: он добежал до автозаправки и попросил вызвать ему скорую помощь. Также они могут быть причастны к избиению бездомного в укрытии на Европейской площади", - говорится в сообщении.

Правоохранители осмотрели места преступлений и установили маршрут движения нападавших. При этом в телефоне одного из фигурантов обнаружили фрагменты видео, на которых зафиксированы преступления подозреваемых.

"Во время досудебного расследования полицейские установили всех участников событий и провели около десяти обысков по местам их проживания, установили круг их знакомств и свидетелей, в результате чего собрали полную доказательную базу для привлечения их к ответственности", - добавили в Нацполиции.

Там уточнили, что преступникам грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. Сейчас их держат под стражей, следствие продолжается.

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