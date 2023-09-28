По данным СМИ, речь идет о вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу Диане Гвагвалии, которая ждет "освобождения" города армией РФ.

В Украине заочно сообщено о подозрении 20-летней украинской вице-чемпионке мира по пауэрлифтингу, родом из села Байрак Изюмского района Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры. При этом фамилия не называется. Но, по данным местных СМИ, это Диана Гвагвалия.

В прокуратуре сообщили, что спортсменка сейчас живет в России и участвует в пропагандистских интервью.

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"1 марта 2023 года на пророссийском телеграм-канале "Малькевич Live" вышел анонс эфира при онлайн-участии украинской спортсменки. Девушка заявила, что учится на третьем курсе Харьковского высшего учебного заведения и добавила: "Я жду освобождения Харькова очень сильно. Домой, как бы, хочется. Я верю в эту победу", - отмечают в прокуратуре.

В 2021 году подозреваемая стала серебряным призером чемпионата мира по пауэрлифтингу среди девушек в Швеции и выполнила норматив "Мастер спорта Украины".

По данным прокуратуры, в начале сентября прошлого года спортсменка уехала в РФ. Сейчас российские пропагандисты титруют ее как "мастера спорта Российской Федерации".

В прокуратуре отмечают, что решается вопрос об объявлении подозреваемой в розыск. Ей объявлено подозрение по факту оправдывания вооруженной агрессии РФ против Украины с использованием средств массовой информации (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Армия РФ продолжает уничтожать город Харьков

Как известно, Россия продолжает обстрел Харькова и области, убивает гражданских людей, уничтожает дома, социальную инфраструктуру.

Как сообщал УНИАН в сентябре, киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали агентурную сеть Главного управления Генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковщины.

Вражеские агенты собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

Российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов врага по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

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