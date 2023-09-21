Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Двум должностным лицам завода в Сумах сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности и преступлении, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Согласно сообщению Службы безопасности Украины, ликвидирована масштабная схема поставки в РФ стратегически важной продукции для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли страны-агрессора. Речь идет о насосном оборудовании, которое производится на одном из заводов в Сумах. Это предприятие входит в структуру российской финансово-промышленной группы ГМС, которая является одной из крупнейших "доноров" бюджета РФ.

По данным следствия, после полномасштабного вторжения РФ руководство Сумского завода разработало схему поставки украинской продукции в Россию в обход наложенных санкций. Для маскировки преступной деятельности злоумышленники задействовали подконтрольные коммерческие структуры из нескольких стран Европы и Азии. Установлено, что иностранные предприятия закупали насосное оборудование якобы для своих нужд, а затем переправляли его конечным заказчикам в РФ.

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Кроме этого, чиновники поставляли украинское насосное оборудование в две азиатские страны для строительства атомных электростанций под руководством Росатома.

Во время обысков по местам работы и фактического проживания фигурантов изъяты документы, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами сделки. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

В результате следственных действий арестован уставный капитал, недвижимое и движимое имущество украинского завода на общую сумму почти 365 млн грн. злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Разоблачение коллаборантов

Как сообщал УНИАН, сегодня СБУ также сообщила, что на Херсонщине задержали семью коллаборантов, которые помогали РФ провести фейковый референдум в 2022 году.

Задержаны двое организаторов псевдореферендума РФ - это жительницы Бериславского района: мать с дочкой, которые после захвата региона поддержали российских захватчиков и предложили им свою помощь.

Обеих коллаборанток "назначили" в оккупационную "избирательную комиссию" одного из местных поселков. Они осуществляли подворовые обходы жителей и собирали "голоса за присоединение" Херсонщины к РФ. В случае отказа ставить "нужную" отметку в фейковом бюллетене, вражеские приспешницы угрожали заключением в российскую застенку.

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