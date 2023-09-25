Все четверо агентов находятся под стражей.

Киберспециалисты Службы безопасности Украины нейтрализовали агентурную сеть главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ), которая действовала на территории Харьковской области.

Вражеские агенты собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением, информирует СБУ.

Отмечается, что среди особых задач приспешников россиян был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее "внимание" российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий.

Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов врага по Харькову, а затем выходили на места "прилетов" для их фиксации и направления "отчета" оккупантам.

"В результате многоэтапной спецоперации сотрудники СБУ задокументировали преступные действия четырех участников российской агентурной сети и задержали их по местам жительства", - говорится в сообщении.

По данным следствия, дистанционно группой вражеских агентов руководил бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения бежал в Россию. Там его завербовали кадровые сотрудники ГРУ и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове.

В ее состав он привлек четырех своих знакомых из этого города, среди которых таксист и работница местного газоснабжающего предприятия. Для сбора информации они объезжали местность и фиксировали пункты базирования украинских войск или "адреса" российских воздушных ударов. Эти данные они переправляли руководителю группы в РФ, а он – куратору из ГРУ.

Следователи сообщили трем задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины, четвертому – по ч. 1 ст. 263 УКУ. Сейчас все четверо находятся под стражей.

В Офисе генпрокурора уточнили, что первым в сеть завербовали жителя Харькова, который понял, что один не справится, и привлек свою сожительницу и знакомого.

Разоблачение вражеской корректировщицы в Одесской области

Недавно в Одесской области задержали корректировщицу, которая готовила вражеские воздушные атаки по 9 объектам в регионе. Жительница Черноморска регулярно ездила маршрутным такси по территории региона и фиксировала места базирования и перемещения украинских защитников, пыталась отследить направления полетов боевой авиации ВСУ.

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