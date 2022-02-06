Офисы колл-центров располагались в Киеве, Львове и Одессе. Там работали более 140 человек, которые звонили и заграницу.

Национальная полиция ликвидировала сеть мошеннических колл-центров, сфера "деятельности" которых распространялась на территорию постсоветских стран.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Отмечается, что офисы колл-центров располагались в Киеве, Львове и Одессе. Там работали более 140 человек.

Работники колл-центров, представляясь сотрудниками банковских учреждений или правоохранительных органов, заставляли граждан сообщать личные данные и пароли. Также они пользовались программой подмены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.

По предварительной информации, полученные таким образом средства переводили на электронные кошельки, карточки подконтрольных лиц, а также переводили в криптовалюту.

Читайте такжеРоссиянин украл школьный светофор, чтобы вернуть себе домой электричествоПолицейские пресекли деятельность сети колл-центров и проводят дальнейшие мероприятия для установления организаторов и участников преступной деятельности, полного круга пострадавших и суммы причиненных убытков. Сейчас проводятся санкционированные обыски на территории Киева, Львова и Одессы.

Предварительная квалификация уголовного производства - ч. 4 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее УНИАН писал, как в Украине разоблачили масштабную мошенническую схему с колл-центрами, которые выманили у американцев 7,5 млн долларов.

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