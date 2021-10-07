Правоохранители Украины с иностранными коллегами Соединенных Штатов Америки разоблачили деятельность преступной организации, участники которой наладили работу двух мошеннических колл-центров.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, граждане Украины и иностранцы организовали функционирование масштабной международной мошеннической схемы. Она заключалась в деятельности специально созданных торговых платформ, которые якобы позволяли получать прибыль путем купли-продажи различных активов.
С помощью программного интерфейса мошенники имитировали проведение операций и рост прибыли в сотни раз. Затем они блокировали аккаунты пользователей, забирали их средства и легализовали их путем запуска бизнес-проектов, приобретения недвижимости и криптовалюты.
Читайте такжеПредоплата и не только: новые способы интернет-мошенничестваПодобные колл-центры функционировали в Киеве и Харькове. Их штат насчитывал более 40 человек, среди которых были граждане других стран. Всех работников тщательно подбирали, а обязательным условием принятия на работу было владение иностранными языками.
Через специально созданные торговые платформы и колл-центры члены преступной организации "разводили" американцев. Им удалось выманить у доверчивых людей 7,5 млн долларов США.
В рамках расследования в уголовном производстве правоохранительными органами проведено 23 санкционированных обыска на территории Киева, Киевской и Харьковской областей, во время которых изъята компьютерная техника, флешнакопители, криптоноситель, документация, банковские карты и денежные средства.
Досудебное расследование осуществляется по фактам создания и участия в преступной организации, а также мошенничества (ч. 1 ст. 255 ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).
Ранее УНИАН уже сообщал, что специалисты по кибербезопасности опубликовали рейтинг опасных интернет-угроз и рассказали, как уберечься от мошенников.
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