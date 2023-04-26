Киевлянин поддерживал массовые убийства украинцев.

Служба безопасности Украины нейтрализовала разветвленную межрегиональную сеть пророссийских интернет-агентов из шести человек.

Как сообщаются на сайте СБУ, эти люди распространяли дезинформацию и кремлевские нарративы о войне в Украине в мессенджерах и запрещенных социальных сетях. Большую часть из этого они брали из российских интернет-ресурсов.

Так, 37-летний киевлянин призвал во "Вконтакте" к массовым убийствам украинцев и применению межконтинентальных баллистических ракет "Сатана" против западных партнеров Украины. Также он пытался дискредитировать украинских военных, в том числе защитников "Азовстали".

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Мужчине сообщили о подозрении сразу по шести статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 442 (геноцид); ч. 1 ст. 258-2 (публичные призывы к совершению террористического акта); чч. 2, 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); чч. 1, 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ст. 436 (пропаганда войны); чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников).

Жительница Одесской области администрировала несколько прокремлевских Telegram-каналов, где постила публикации с призывами к обстрелам украинских городов, а также распространяла фейки о количестве погибших защитников Украины.

В Николаевской области жена настоятеля одного из храмов УПЦ (МП) в переписках с местными жителями одобряла военные преступления оккупантов, а также репостила антиукраинские материалы росмедиа.

Жительница Харькова в "Одноклассниках" призывала к сотрудничеству с боевиками и оккупационной администрацией в захваченных районах на востоке Украины.

А в Черкасской области два человека популяризировали участников оккупационных группировок и "героизировали" их преступления. Открыты уголовные производства по двум статьям: 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников); ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Агенты РФ в Украине: последние новости

Недавно в Одесской области разоблачили и задержали мужчину, который наводил российские ракеты на местные электроподстанции.

В Житомирской области пограничники остановили мужчину, который пытался добраться до Беларуси. У него нашли записи о военных и фортификационных объектах.

Также в СБУ сообщали о задержании членов агентурной сети ФСБ РФ, которые шпионили за руководством столичных военкоматов.

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