Трое задержанных являются участниками агентурной сети ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины.

Правоохранители задержали еще троих вражеских информаторов, которые шпионили за руководством столичных военкоматов.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины. Отмечается, что разоблачены участники агентурной сети ФСБ, которая действовала в разных регионах Украины. Шестерых российских агентов из этой сети СБУ задержала в конце февраля.

Злоумышленники собирали разведданные о местах дислокации Сил обороны, а также информировали агрессора о техническом состоянии объектов критической инфраструктуры после вражеских ударов.

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Среди фигурантов - житель столичного региона, который пытался выявить запасной командный пункт руководства Территориального центра комплектования и социальной поддержки Киева. Также он получил задание от ФСБ - попасть "по легенде" в помещение одного из военкоматов и провести там разведку.

Другой злоумышленник пошел на сотрудничество с врагом, поскольку рассчитывал на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата части южного региона Украины.

По данным следствия, информаторы были на дистанционной связи с кадровым сотрудником ФСБ, который привлек их к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Для коммуникации использовали специально созданный анонимный Telegram-канал.

Следователи СБУ сообщили злоумышленникам о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц или из корыстных побуждений, или с целью предоставления такой информации государству, осуществляющему вооруженную агрессию против Украины). Сейчас фигуранты под стражей.

Задержание коллаборантов в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, в 2022 году СБУ расследовала более 2,6 тысяч дел по коллаборантам. Более 300 из них были переданы в суд. В деоккупированных населенных пунктах проверили почти 22 тысячи человек. Было обнаружено более 100 так называемых гауляйтеров, найдены десятки застенков, мест массовых захоронений, а также тайники с разграбленным имуществом.

Недавно правоохранители заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны российскому военному, пытавшему мирных жителей Херсонщины. Он как самостоятельно, так и отдавая указания и приказы, участвовал в задержании и пытках местных жителей с проукраинской позицией, и незаконно захватывал недвижимость людей.

Также был задержан вражеский информатор, который наводил российские ракеты на торговые центры и другие объекты в Днепропетровской области. В частности, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом в "отчетах" вражеский агент менял их названия и обозначал как военные объекты.

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