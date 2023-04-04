У него обнаружили планшет и записную книжку, в которые была занесена информация о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины.

На Житомирщине пограничники задержали вражеского агента, который хотел сбежать в Беларусь с собранной информацией о военных и фортификационных объектах.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Подозрительного мужчину без документов на окраине одного из населенных пунктов Житомирской области, неподалеку от госграницы. Он назвался другим человеком.

"У него обнаружили планшет и записную книжку, в которые была занесена информация о наименовании, расположении и принадлежности воинских частей Сил обороны Украины, а также иностранная валюта в размере 4 тысячи евро", - сообщает ГПСУ.

В дальнейшем выяснилось, что задержанный является жителем Житомира и фигурантом уголовных производств против основ национальной безопасности Украины.

"Он пытался незаконно попасть в Беларусь. Убегая из страны, предатель попутно собирал информацию для врага", - сказано в сообщении.

В отношении мужчины составлены процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение пограничного режима. Задержанного передали компетентным органам.

Задержание предателей в Украине

Как сообщал УНИАН, 28 марта в ходе проведения спецоперации в Черниговской области контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила российского агента, который пытался "слить" ФСБ информацию, об охране северных рубежей Украины. Им оказался инспектор Черниговского пограничного отряда.

А раньше в Украине осудили бывшего работника спецслужбы, который "сливал" данные ФСБ РФ информацию накануне полномасштабного вторжения российских войск на территорию нашей страны.

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