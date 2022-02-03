По данным СБУ, они развернули свою деятельность на Закарпатье, Мариуполе и Кропивницком, призывали к изменению границ территории Украины.

Служба безопасности Украины заявила о блокировке сети интернет-агентов, которых координировали с РФ.

"Они развернули свою деятельность на Закарпатье, в Мариуполе и в Кропивницкому и призывали к изменению границ территории Украины. Используя фейковые аккаунты, агитаторы репостили деструктивный контент с российских пропагандистских сайтов. А один из злоумышленников призвал к агрессивной войне и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО. Их подрывную деятельность координировали представители спецслужб РФ", - сообщается в Telagram-канале СБУ.

Как уточнили в пресс-центре Службы безопасности, в Мариуполе киберспециалисты разоблачили местного жителя, который через запрещенные соцсети агитировал за нарушение территориальной целостности Украины. Также злоумышленник призывал к агрессивной войне против Украины и популяризировал группировку боевиков ОРДЛО. Кроме того, он подыскивал себе "сторонников" для вербовки и привлечения к противоправной деятельности.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий), ст. 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Кропивницкому разоблачен представитель местной общественной организации, который через интернет призывал к захвату власти в Украине. Также он пытался проводить подрывную деятельность среди жителей областного центра для дестабилизации внутренней обстановки в регионе.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 109 (публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий) Уголовного кодекса Украины.

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В рамках уголовного производства обоим злоумышленникам сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, ранее Служба безопасности Украины разоблачила трех злоумышленников, по заказу которых "минировали" учебные заведения, торговые центры и жилые дома на Черкасщине.

Также СБУ опубликовала доказательства планирование агентом РФ терактов в Одессе.

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