Злоумышленники-исполнители задержаны и дают показания на заказчиков.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, член фракции партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил о покушении на убийство заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура. Об этом Гетманцев написал в Telegram.

"Со вчера начали просачиваться отдельные слухи, но полиция просила не разглашать до утра никакой информации. До утра. Поэтому отвечу всем одновременно сейчас. Да, вчера в 7:50 произошло покушение на убийство заместителя председателя ГНС Украины Евгения Сокура. Нападение в центре города. Заказчики-схемщики, потерявшие "бизнес" и перешедшие черту", - отметил нардеп.

Он добавил, что Сокура удалось спасти слаженными действиями уголовного розыска.

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"Злоумышленники-исполнители задержаны и дают показания на заказчиков", - сообщил Гетманцев.

Он заверил, что это покушение не остановит дальнейшую борьбу с "конвертаторами, коррупционерами - кланами, сосущими кровь нашей страны более 30 лет".

Евгений Сокур - что о нем известно

На сайте ГНС Сокур представлен как исполняющий обязанности заместителя председателя ГНСУ, он имеет VI ранг государственного служащего. В июне там было сообщение о том, что Евгений Сокур представлял направления цифровизации ГНС. В июне сообщалось, что он он представлял направления цифровизации ГНС.

Сын экс-нардепа заказал убийство депутата из Винницкой области: что известно

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области сын бывшего нардепа-регионала заказал убийство депутата. Мужчина нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей, и пообещал заплатить 8,5 тысяч долларов США.

ГБР имитировало убийство депутата. Правоохранители сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику. После передачи оплаты сына нердепа задержали.

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