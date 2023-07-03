Против задержанного возбудили уголовные дела.

ФСБ России заявила о том, что якобы предотвратила попытку покушения на российского гауляйтера Крыма Сергея Аксенова.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на спецслужбу, задержан гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе – обучение минно-взрывному делу".

"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", – сообщили в ФСБ.

Сообщается, что против задержанного возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на совершение террористического акта), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ситуация в Крыму

Совсем недавно Аксенов жаловался на диверсии в Крыму.

Также коллаборанты показывали разрушение Чонгарского моста и признавались о негативных последствиях для них от этого.

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