Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей, пообещал заплатить 8,5 тысяч долларов США.

Правоохранители задержали бывшего депутата Жмеринского городского совета Винницкой области от запрещенной в Украине пророссийской партии ОПЗЖ, который заказал убийство другого депутата этого местного совета.

Как рассказали в Государственном бюро расследований, задержаному сообщили о подозрении в организации законченного покушения на убийство, совершенном из корыстных побуждений на заказ (ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 15 п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Санкции статей предусматривают наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

По данным следствия, подозреваемый действовал в интересах своего отца – бывшего народного депутата Украины VII созыва, члена фракции "Партии регионов", а сегодня – действующим депутатом Жмеринского горсовета от запрещенной "ОПЗЖ". Однако мужчина еще в начале полномасштабного вторжения России уехал из Украины и фактически не выполняет депутатские обязанности.

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"Его деловые и политические интересы в городе и регионе представляет сын, который недавно добровольно сложил полномочия депутата городского совета", - отметили в ГБР.

Несколько месяцев назад у отца обострился конфликт с другим депутатом на фоне блокирования рассмотрения местным советом его личных и бизнес-вопросов, связанных с отводом земельных участков под строительство.

Сын решил "помочь" отцу и пытался организовать заказное умышленное убийство другого депутата – члена постоянной земельной комиссии Жмеринского горсовета.

Организатор нашел посредников, которым поручил подобрать исполнителей убийства и предоставил им информацию о будущей жертве. За заказное убийство он пообещал заплатить 8,5 тысяч долларов США, оценив в такую сумму жизнь своего коллеги.

В ходе спецоперации работники ГБР имитировали убийство местного депутата, сделали постановочные фото, которые посредник продемонстрировал заказчику, и после передачи оплаты за преступление задержали организатора.

Сейчас проведены обыски по месту жительства и транспортного средства задержанного, а также у возможных соучастников совершения преступления. Изъято оружие, средства и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступные намерения фигурантов.

Досудебное расследование продолжается. Устанавливается возможное участие отца задержанного - экс-нардепа-регионала в заказе убийства.

По информации источников УНИАН, задержан сын народного депутата Украины 7-го созыва Виктор Жеребнюк.

Другие дела против нардепов ОПЗЖ

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что суд арестовал подозреваемого в госизмене нардепа от ОПЗЖ Александра Пономарева, который во время полномасштабного вторжения РФ находился на временно оккупированной территории Запорожской области и добровольно начал сотрудничать с россиянами.

Также СБУ совместно с Государственным бюро расследований собрала доказательную базу на бывшего народного депутата от ОПЗЖ в Верховной Раде Украины ІХ созыва Олега Волошина - его будут судить за госизмену. Политик публично оправдывал создание и деятельность террористических организации "ЛДНР".

Экс-нардепа, члена фракции ОПЗЖ Наталью Королевскую объявило в розыск Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ее разыскивают из-за обвинений в декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины).

Ранее, в апреле, СБУ информировала, что в результате следственно-оперативных действий в нескольких регионах Украины разоблачены девять вражеских приспешников, среди них - депутаты запрещенной партии "Оппозиционная платформа - за жизнь".

А четыре депутата запрещенной партии ОПЗЖ, которых подозревают в госизмене, Указом президента Украины лишены украинского гражданства. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

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