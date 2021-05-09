Трем мужчинам объявлено о подозрении.

Служба безопасности Украины разоблачила распространителей антивенгерских листовок в Закарпатье.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Установлено, что трое местных жителей, двое из которых - переселенцы из Луганска, действовали "по заказу российских кураторов и согласились на подрывную деятельность всего за 500 долларов".

"Фигуранты расклеили листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству в Берегово Закарпатской области. Чтобы придать "особую окраску" этой акции российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников", - говорится в сообщении.

Сотрудники СБУ установили, что на платежную карту одного из фигурантов были перечислены средства в российских рублях (в эквиваленте около 500 долларов).

В рамках уголовного производства, начатого по ч.2 ст.161 Уголовного кодекса Украины, правоохранители провели ряд обысков по месту жительства и задержание фигурантов производства. Изъята российская символика, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства всем трем фигурантам сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

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Напомним, ранее появилась информация о задержании трех человек по подозрению в расклейке провокационных листовок на заборах домов в Берегово.

Провокация на Закарпатье: детали

В Берегово 2 мая неустановленные лица расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения, полиция открыла производство.

Следователи полиции квалифицировали такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Открытки были созданы якобы украинскими националистами - на сине-желтом фоне, с использованием радикальных формулировок. Впрочем, в тексте допущено несколько ошибок.

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Автор: Надя Пришляк