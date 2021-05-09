По словам блогера, все задержанные - из Днепра.

Правоохранители задержали трех человек по подозрению в расклейке провокационных листовок на заборах домов в Берегово. Листовки с угрозами венграм были замечены неделю назад, 3 мая.

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Об этом в Facebook сообщает блогер, директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский. По его словам, информацию подтвердили источники в различных правоохранительных структурах.

"Все задержанные - из Днепра. Их вычислили благодаря тому, что злоумышленники попались на камеры видеонаблюдения, которых в Береговом немало, использовали авто, для передвижения, а также совершили несколько звонков для координации. Иными словами, скорее всего работали "дилетанты по найму"...",- отметил он.

По словам Тужанского, в ближайшие дни подозреваемые окажутся на Закарпатье, где им будут избирать меру пресечения. Тогда же будет обнародована вся информация по делу.

Провокация на Закарпатье: детали

В Берегово 2 мая неустановленные лица расклеили листовки с угрозами украинцам венгерского происхождения, полиция открыла производство.

Следователи полиции квалифицировали такие действия злоумышленников по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, соединенные с угрозами. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Открытки были созданы якобы украинскими националистами - на сине-желтом фоне, с использованием радикальных формулировок. Впрочем, в тексте допущено несколько ошибок.

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Автор: Дмитрий Захаров