Медикам не удалось спасти жизнь школьницы.

В Полтаве устанавливают обстоятельства смерти 10-летней школьницы, которой стало плохо на уроке физкультуры.

Об этом сообщает полиция Полтавской области.

Отмечается, что девочка умерла 15 сентября в реанимации Детской областной больницы.

По предварительной информации следствия, ребенок учился в лицее №33 Полтавского городского совета. На уроке физкультуры ей стало плохо, и она потеряла сознание.

"Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали карету экстренной медицинской помощи. "Скорая", которая приехала на вызов, доставила ребенка в больницу, но, к сожалению, спасти жизнь девочки не удалось", – говорится в сообщении.

Читайте также"Семья очень бедная": СМИ рассказали об отце умершего в лагере "Артек" 12-летнего мальчика (фото, видео)По данному факту сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующим признакам части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают следственные действия для выяснения обстоятельств и причины смерти ребенка.

Ранее сообщалось, как в Херсонской области 15-летняя девочка упала в обморок на сцене лагеря во время выступления и умерла. По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности.

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Автор: Катерина Шварц