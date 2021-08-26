Подросток, которому стало плохо в лагере, умер в больнице / иллюстративное фото УНИАН
В Запорожской областной больнице скончался 12-летний Тимофей Дегальцев, который попал в медучреждение после того, как впал в кому в детском лагере.
Ребенка 50 минут реанимировали врачи, однако так и не смогли спасти, пишет "Актуально" со ссылкой на сведения одного из благотворительных фондов.
Ребенка в состоянии комы привезли в больницу из Херсонской области.
Тимофей Дегальцев скончался / фото actual.today
Напомним, 22 августа стало известно, что в одном из лагерей на Херсонщине Тимофею Дегальцеву резко стало плохо во время физической нагрузки. Мальчика без сознания увезла скорая помощь, у него были судороги.
Потом подростка доставили в Запорожскую областную больницу.