Врачи долго пытались вернуть мальчика к жизни, но тщетно, узнали журналисты.

В Запорожской областной больнице скончался 12-летний Тимофей Дегальцев, который попал в медучреждение после того, как впал в кому в детском лагере.

Ребенка 50 минут реанимировали врачи, однако так и не смогли спасти, пишет "Актуально" со ссылкой на сведения одного из благотворительных фондов.

Ребенка в состоянии комы привезли в больницу из Херсонской области.

Напомним, 22 августа стало известно, что в одном из лагерей на Херсонщине Тимофею Дегальцеву резко стало плохо во время физической нагрузки. Мальчика без сознания увезла скорая помощь, у него были судороги.

Потом подростка доставили в Запорожскую областную больницу.

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Автор: Екатерина Присяжнюк