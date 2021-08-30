Девочке стало плохо в лагере "Буревестник", ее пытались спасти медики.

В Херсонской области 15-летняя девочка умерла после того, как упала в обморок на сцене лагеря "Буревестник", расположенного на Арабатской Стрелке.

Девочка потеряла сознание в воскресенье, 29 августа, около 21.00 во время выступления, говорится в сообщении компании "АрселорМиттал Кривой Рог", которой принадлежит лагерь.

По ее данным, медработники лагеря сразу же предоставили девочке помощь, реанимировали ее и вызвали из Геническа скорую помощь. Медики решили не тратить время на ожидание скорой. Девочку транспортировали в больницу на авто скорой, которое дежурило возле лагеря.

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"…По предварительным выводам медэкспертов, ребенок умер из-за острой сердечной недостаточности, вызванной кардиомиопатией (поражение сердечной мышцы – Ред.)...", – отмечается в сообщении.

Педагоги сказали, что девочка была капитаном отряда – проявляла инициативу, была активной, всегда принимала участие во всех мероприятиях лагеря и часто сама придумывала для детей интересные развлечения.

Ранее СМИ узнали, что 29 августа в селе Счастливцево Херсонской области в лагере, расположенном на Арабатской Стрелке, на танцах стало плохо 16-летней девочке из Кривого Рога.

Девочку привезли в приемное отделение Генической райбольницы, однако врачи ничем не смогли помочь и только констатировали смерть подростка.

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Автор: Екатерина Присяжнюк