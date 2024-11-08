В польской прокуратуре уверяют, что случай не связан с национальностью погибшего.

В Польше гражданин Украины погиб в результате чрезмерного применения силы со стороны местного полицейского. Трагедия произошла 29 октября в городе Ополе на юго-западе страны, сообщает "Укринформ".

"6 ноября 29-летнему полицейскому предъявлено обвинение в превышении служебных полномочий из-за несоответствующего применения средств непосредственного принуждения с целью обездвиживания лица, что привело к смерти 48-летнего гражданина Украины", - рассказал представитель Окружной прокуратуры в Ополе Станислав Бар.

Полицейского отстранили от выполнения служебных обязанностей и запретили выезжать из Польши. Мужчина отказался признать вину. Ему грозит до пяти лет заключения.

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По словам представителя прокуратуры, вскрытие тела погибшего показало, что вероятной причиной смерти было "резкое прекращение дыхательных функций", то есть удушение. Окончательно причину смерти определят после завершения всех назначенных экспертиз. Тело украинца уже передали семье.

Как пояснил Станислав Бар, украинец поссорился с владельцем фермы в селе Кшивизна, где тот хотел трудоустроиться. Спор возник из-за денег за ночлег, поляк вызвал полицию. Когда прибывшие на вызов правоохранители попросили украинца показать документы, тот якобы отказался. Тогда патрульные решили отвезти мужчину в участок, но тот начал сопротивляться. Когда полицейские пытались сковать украинца наручниками, применяя силовые приемы, он потерял сознание. Вызванные спасатели констатировали смерть мужчины.

Представитель прокуратуры заверил, что следствие исключает применение чрезмерной силы полицейским в контексте национальной неприязни, вместо этого считая произошедшее несчастным случаем.

Другие инциденты с украинцами за рубежом

Как писал УНИАН, в Варшаве фейковые "полицейские" напали на украинок и украли более 1 миллиона злотых. Эти средства женщины хранили в доме вблизи центра Варшавы. Они были выручены от продажи недвижимости в Украине.

Также мы рассказывали, что в Германии вблизи города Магдебург произошло смертельное ДТП, в котором погиб 38-летний украинец. По информации полиции, гражданин Украины был работником эвакуационной службы. ДТП произошло, когда он загружал автомобиль, который попал в аварию, на эвакуатор. Во время этого мужчину сбила другая машина.

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