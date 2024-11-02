ДТП произошло, когда гражданин Украины находился на работе.

В Германии вблизи города Магдебург 2 ноября произошло смертельное ДТП, в котором погиб 38-летний украинец, сообщает BILD.

По информации полиции, гражданин Украины был работником эвакуационной службы. ДТП произошло, когда он загружал автомобиль, который попал в аварию, на эвакуатор. Во время этого мужчину сбила другая машина.

В издании добавили, что врач скорой помощи констатировал смерть украинца. По предварительной информации, водитель, который сбил мужчину, скрылся с места аварии.

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"Автомагистраль A2 в направлении Берлина приходилось частично перекрывать из-за масштабных восстановительных работ, а также для проведения детального расследования аварии", - отметили в BILD.

ДТП в Украине - последние новости

Как писал УНИАН, на Черниговщине произошла смертельная авария, в результате которой погибли четыре человека, среди которых двое маленьких детей. ДТП произошло 16 октября возле с. Шевченково Комаровской территориальной общины Нежинского района.

Также сообщалось, что во Львовской области произошло масштабное ДТП, в котором погибли три человека, еще более 30 получили ранения. Авария произошла на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев - Чоп с участием автобуса международных перевозок "Варшава - Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.

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