В Варшаве 'полицейские' напали на украинок: украли более 1 миллиона злотых

Эти средства женщины хранили в доме вблизи центра Варшавы. Они были выручены от продажи недвижимости в Украине.

В центре Варшавы группа мужчин обманом попала в жилье, где находились трое украинок, и похитила значительную сумму денег. Об этом сообщил представитель региональной прокуратуры Варшавы Петр Скиба в комментарии для Радио Свобода.

По словам представителя прокуратуры, нападение имело характер грабежа. Нападавшие украли крупную сумму денег от продажи недвижимости. Речь идет о 130 тысячах долларов, 120 тысячах евро и 100 тысячах злотых.

Злоумышленники выдавали себя за полицейских и предоставили поддельный документ на обыск. Женщины не получили серьезных травм, хотя к ним применили силу: нападавшие использовали газовый баллончик, сковали их наручниками и закрыли в комнате, пока обыскивали другое помещение в поисках денег.

Видео дня

Скиба также отметил, что такие случаи в Варшаве участились, в частности, жертвами становятся граждане Украины и других стран Восточной Европы. Нападения часто совершают иностранцы, например, граждане Грузии, которые могли иметь информацию о сохранении крупных сумм денег. По его словам, это часто случается с теми, кто обменивает значительные суммы в обменных пунктах или банках Варшавы.

Пока подозреваемые не задержаны, и прокуратура не разглашает точное количество нападавших. Им предъявлено обвинение по двум статьям. За грабеж грозит от 2 до 15 лет лишения свободы, а за самовольное использование статуса полицейских - до 5 лет заключения.

Украинцы в Польше

Весной сообщалось, что в прошлом году граждане Украины открыли в Польше более 30 тысяч новых компаний. В то же время польские СМИ сообщили о снижении количества рабочих из Украины - люди ищут лучшие условия труда в других странах Европейского Союза.

Ранее одно из социальных исследований показало, что в Польше снижается положительное отношение и поддержка беженцев из Украины среди населения.

Вас также могут заинтересовать новости: