Наиболее активны украинцы из двух стран.

В Польше рекрутинговый центр при генконсульстве Украины в Люблине уже получил более 500 заявок для участия в Украинском легионе, предусматривающем военную подготовку украинцев за рубежом. При этом самой многочисленной группой рекрутов стали украинцы из Польши и Чехии, сообщает "Радио Прага".

Отмечается, что в целом в центр подали заявки граждане Украины из 30 стран мира.

"Больше всего заявок мы получаем от украинцев и украинок, проживающих в Польше и Чехии, но есть и из отдаленных географически регионов - Великобритании, Ирландии и даже Канады и США", - рассказал агентству офицер центра.

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Отмечается, что центр рекрутинга планирует время от времени организовывать выездную работу и в других дипломатических представительствах Украины в Польше - во Вроцлаве, Кракове, а также в Гданьске и Варшаве. О создании рекрутинговых центров в других странах Европы речь пока не идет, хотя как отметили в люблинском центре, в дальнейшем такая перспектива не исключается.

Украинский легион в Польше - новости

Летом Украина подписала с Польшей двустороннее соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности, предусматривающее формирование и подготовку на территории Польши Украинского легиона, который будет состоять из добровольцев.

По состоянию на начало ноября рекрутинговый центр Польши получил уже более 500 заявок от украинцев. Отмечается, что 90% заявок поступило от мужчин, еще 10% - от женщин. Около половины заявителей не достигли 25 лет, а примерно 80% людей ранее не имели никакого отношения к армии.

Уже до конца года первое подразделение легиона подпишет контракты с Вооруженными силами Украины, а затем будет проходить обучение на одном из польских полигонов.

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