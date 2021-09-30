Еще одна украинка находится в больнице.

Смертельная авария с украинцами произошла в Польше. Машина влетела в столб, из-за чего ее разорвало пополам.

Об этом сообщает Dziennik Lodzki.

Украинцы путешествовали на автомобиле BMW в направлении города Катовице. Водитель авто потерял управление и на большой скорости влетел в электрический столб. От удара авто разорвало пополам.

На момент аварии в авто на польской регистрации находились четверо граждан Украины, которые проживали во Вроцлаве.

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Как ранее сообщал УНИАН, в Польше в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль с украинцами, в результате чего один человек погиб.

ДТП произошло в селе Лигота Малая, что в 24 км от Вроцлава. Автомобиль Renault съехал с дороги и перевернулся. В результате погиб предполагаемый водитель – гражданин Украины, которому примерно 30 лет. По предварительным данным, он не был пристегнут ремнем безопасности или машина двигалась слишком быстро.

Автор: Анастасия Горбачева