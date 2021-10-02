23-летний парень с коллегой наносили дорожную разметку.

Гражданин Украины погиб во время аварии в Польше. 23-летний парень наносил дорожную разметку.

Об этом сообщает Wp.pl.

Инцидент произошел на скоростной трассе S17 между Люблином и Варшавой.

"Автомобиль Volkswagen Transporter, принадлежащий дорожникам, стоял на аварийной полосе. Перед ним двое рабочих, один из них - украинец, наносили горизонтальные разметки", - говорится в сообщении.

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"Сила столкновения была настолько большой, что украинец, который был перед автомобилями, погиб на месте. Второго работника доставили в больницу в Пулавах", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, смертельная авария с украинцами произошла в Польше. Машина влетела в столб, из-за чего ее разорвало пополам. Водитель авто потерял управление и на большой скорости влетел в электрический столб.

В результате аварии двое мужчин в возрасте 23 и 25 лет и 23-летняя девушка, а еще одна девушка 25-ти лет находится в больнице.

Автор: Анастасия Горбачева