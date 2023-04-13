Российские силовики пытаются выяснить, кому принадлежал беспилотник.

В Подмосковье обнаружили неизвестный беспилотник, который пролетал над ТЭЦ. А как раз перед этим на одной из линий электропередач произошло замыкание.

Такой информацией поделился Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев. Дрон обнаружили сотрудники ТЭЦ-29 в Электростали и сообщили о нем в полицию. Сейчас силовики пытаются выяснить, кому принадлежал неизвестный беспилотник.

Незадолго до пролета БПЛА над ТЭЦ-29 на одной из линий электропередач случилось замыкание. Под ней выгорела трава, но в результате инцидента никто не пострадал.

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"Нашествие" беспилотников в России

В Белгороде 11 апреля дрон с прикрепленной бомбой атаковал аэропорт им. Шухова. РосСМИ заявили, что беспилотник упал на ограждение, и никто не пострадал.

Под Брянском в начале апреля дрон повредил здание районного военкомата. Инцидент произошел в городе Севске — примерно в 140 километрах от границы с Украиной. Губернатор Брянской области Александр Богомаз традиционно обвинил в атаке ВСУ.

В начале марта неизвестный беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области. Российские пропагандисты убеждали, что дрон попал в пустой резервуар, и никто якобы не пострадал.

По мнению израильского военного обозревателя Давида Шарпа, Украина обладает технической возможностью отправлять свои беспилотники даже до Санкт-Петербурга. Однако решение об атаках России на 9 мая с использованием БПЛА зависит от Генштаба ВСУ.

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