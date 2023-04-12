Оккупанты снова били ракетами, из РСЗО и десятки раз применили авиацию.

Украинская авиация нанесла 13 ударов по позициям российских оккупантов. Защитники Украины сбили два беспилотника оккупантов.

"Авиация Сил обороны в сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также наши защитники сбили 2 вражеских БПЛА типа "Орлан-10", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также две станции радиоэлектронной борьбы противника.

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В свою очередь за прошедшие сутки противник нанес один ракетный и 21 авиационный удар, совершил 33 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 апреля - что известно

Силы обороны Украины за прошедшие сутки, 11 апреля, отбили 72 атаки российских оккупантов. Основные усилия захватчики сосредоточили на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. При этом самой горячей точкой фронта стала Марьинка.

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