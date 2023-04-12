Все зависит от целесообразности таких ударов, но Россия будет готовиться.

Украина явно обладает возможностями отправлять беспилотники вглубь России и наносить удары. На 9 мая может произойти похожий сценарий, но все зависит от решений командования и целесообразности таких атак.

Таким мнением поделился израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью УНИАН. По его словам, Украина уже неоднократно доказывала возможность нанесения ударов по России на существенной дистанции. В качестве примера эксперт привел декабрьские взрывы на авиабазе в Энгельсе. При этом БПЛА украинского производства находятся в "сыром" состоянии. Однако они способны залетать вглубь России и иногда поражать объекты.

Техническая возможность позволяет дронам достичь Санкт-Петербурга, а Москва даже ближе, чем Энгельс. Однако Шарп не уверен, сочтет ли Генштаб ВСУ такие атаки на 9 мая необходимыми. РФ явно будет готовиться и усилит ПВО.

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"Далее все упирается в желание украинского командования и в целесообразность: нужно ли заниматься тем, чтобы именно на 9 мая попытаться такое сделать? Такое решение может быть принято, но я не сомневаюсь, что в России постараются предпринять все меры. Они боятся подобного шага, потому, естественно, усилят ПВО, РЭБ. Тем не менее, с военно-технической точки зрения у украинцев есть возможность нанести удар по Москве. И вероятность того, что такой удар удастся, тоже есть", — подытожил Шарп.

"Бавовна" в России: последняя информация

Позавчера, 11 апреля, аэропорт в Белгороде атаковал дрон с бомбой. Сообщалось, что он упал на ограждение и якобы никто не пострадал.

ВСУ 6 апреля впервые показали удары по вражеским подразделениям на территории России. Украинские защитники атаковали рашистов, которые расположились возле села Цаповка Белгородской области на дистанции 1,3 километра до границы.

В конце марта в России арестовали офицера за провал работы ПВО в Белгородской области. Это привело к успешной ликвидации оккупантов.

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