Подрыв 'Северного потока': Германия предъявила обвинение украинцу

Немецкие прокуроры считают, что гражданин Украины координировал подрыв газопроводов "Северный поток" в 2022 году. Подозреваемый свою причастность отрицает.

Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение гражданину Украины, которого в судебных документах называют Сергеем К., в связи с подрывом газопроводов "Северный поток" в сентябре 2022 года, пишет BBC.

По данным немецких СМИ, мужчину подозревают в руководстве и координации операции по подрыву трубопроводов, по которым природный газ транспортировался из России в Германию. Сам подозреваемый свою вину не признает.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на юридическую фирму Menaker, представляющую интересы украинца, обвинительный акт был вручен в среду. При этом адвокаты не раскрыли подробностей обвинения.

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Федеральные прокуроры также подтвердили факт предъявления обвинений.

В чем обвиняют украинца

По информации немецкого вещателя DW, Сергея К. подозревают в руководстве группой из семи человек, которая якобы осуществила операцию по уничтожению трех из четырех ниток газопровода "Северный поток".

Ему инкриминируют нападение на гражданскую энергетическую инфраструктуру, причинение взрыва и умышленное повреждение объектов критической инфраструктуры.

По данным следствия, именно в результате этих взрывов была выведена из строя многомиллиардная газотранспортная система, а в Балтийское море попало рекордное количество метана.

Что известно о расследовании

По данным немецких СМИ, Сергей К. – это тот самый гражданин Украины, которого задержали в Италии летом прошлого года и экстрадировали в Германию в ноябре.

Кроме того, через месяц после его ареста в Польше задержали еще одного украинского подозреваемого на основании отдельного ордера, выданного Германией.

В то же время ни одна страна до сих пор официально не взяла на себя ответственность за подрыв "Северного потока". Украина неоднократно отрицала свою причастность к диверсии.

После взрывов под подозрением Запада оказалась Россия, тогда как Москва обвиняла в подрыве США и Великобританию. В то же время на данный момент, по данным следствия, нет доказательств, которые бы напрямую связывали какое-либо государство с этой атакой.

Взрывы на "Северных потоках" – последние новости

Взрывы на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября 2022 года. В результате серии взрывов были повреждены три из четырех ниток газопроводов, проходящих по дну Балтийского моря между Россией и Германией.

Американская разведка могла знать о подготовке подрыва газопроводов "Северный поток" еще на раннем этапе планирования операции. По данным СМИ, весной 2022 года в Киеве состоялись встречи между представителями Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и украинскими специалистами по диверсионным операциям.

Именно тогда, как утверждают источники журналистов, украинская сторона якобы выдвинула идею взорвать газопроводы, по которым Россия транспортировала газ в Германию, финансируя таким образом войну против Украины. По данным украинской стороны, американцам этот план понравился.

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