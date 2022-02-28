Кроме того, в Одесском районе уничтожили минометную мину времен Второй мировой войны.

В Суворовском районе Одессы спасатели уничтожили артснаряд современного производства.

Об этом утром 28 февраля сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Артснаряд калибра 30 мм современного производства обнаружили на улице Республиканская, 234.

Кроме того, в селе Прилиманское Авангардовской ТО Одесского района нашли и уничтожили минометную мину времен Второй мировой войны.

В целом в Одесской области с 7:00 27 февраля до 7:00 28 февраля спасатели делали выезды на 50 событий, 40 из которых - пожары. Пять возгораний случилось в Одессе, остальные - в области.

Кроме того, работники ГСЧС выезжали на ложное минирование по улице Малая Арнаутская, 88 в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в Черноморске на блокпосте застрелили полицейского.

Также в Одесской области обнаружили диверсантов, которые везли гранатометы, взрывчатку и боеприпасы.

Вас также могут заинтересовать новости: