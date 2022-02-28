В Одесской области застрелили правоохранителя / фото УНИАН
В городе Черноморск Одесской области погиб полицейский.
Об этом сообщил мэр города Василий Гуляев.
По его словам, это произошло на блокпосту, к которому полицейский подъехал на частном автомобиле, и был застрелен одним из дежуривших там мужчин.
"Что именно там произошло, выясняется. Но погибший точно не находился в разведывательно-диверсионной группе", - сказал Гуляев.
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В социальных сетях люди пишут, что милиционер не остановился на блокпосту, и, возможно, "сработал человеческий фактор". В машине с ним была девушка.