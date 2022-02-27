Во время попытки проверить неизвестных на микроавтобусе против защитников города открыли огонь.

В городе Раздельной Одесской области совместная группа пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружила ДРГ.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Подозрительных лиц заметили на микроавтобусе Volkswagen. Во время попытки проверить неизвестных против защитников города открыли огонь из другого автомобиля - внедорожника Mitsubishi L-200. Бойцы общей группы открыли ответный огонь по диверсантам, после чего внедорожник уехал.

"В задержанном микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Также задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается. Поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые. Пограничники вместе с представителями других составляющих сил безопасности продолжают надежно противостоять российскому вторжению", - говорится в сообщении.

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