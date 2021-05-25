За грабеж злоумышленник был приговорен к 8,5 годам лишения свободы, но сбежал из суда в Черниговской области.

В Одесской области задержали скрывавшегося от правосудия "смотрящего", который ранее сбежал из зала суда.

Как сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины, злоумышленник, который был внесен в санкционный списка Совета национальной безопасности и обороны, задержан 24 мая сотрудниками управления стратегических расследований в Одесской области.

Отмечается, что ранее за преступление, совершенное на территории Черниговской области, криминальному "авторитету" и его сообщникам судом было назначено наказание в виде 8,5 лет лишения свободы.

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"В январе 2021 Прилукский горрайонный суд Черниговской области признал "авторитета" и его сообщников виновными в грабеже. В декабре 2019 году они напали на гражданина и силой отобрали у него 20 тыс. долл.", - сказано в сообщении.

Однако, чтобы избежать тюрьмы, мужчина сбежал из зала суда.

По данным полиции, злоумышленник неоднократно входил в состав организованных группировок, участники которых занимались вымогательством денег у фермеров, разбойными нападениями и похищением людей. За время, пока он скрывался от правосудия, мужчина за свои "заслуги" в уголовном мире получил от "вора в законе" статус "смотрящего" по одному из районов Одесской области.

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Оперативники управления стратегических расследований в Одесской области получили информацию о том, что злоумышленник скрывается на территории региона. Установив его местонахождение, они провели спецоперацию. Вчера, 24 мая, на основании приговора суда полицейские задержали этого "смотрящего" и доставили его в ГУНП в Черниговской области для заключения под стражу.

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Автор: Лариса Козовая