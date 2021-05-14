Санкции предусматривают, в частности, запрет на въезд в Украину и невозможность получения украинского гражданства.

Совет национальной безопасности и обороны во время очередного заседания 14 мая приняла пакет санкций против криминальных авторитетов и "воров в законе".

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Об этом в Telegram сообщил президент Владимир Зеленский.

Он уточнил, что речь о 557 "воров в законе" и 111 иностранных криминальных авторитетов.

"После принятия закона о "ворах в законе", стратегии борьбы с организованной преступностью и 9 месяцев работы применены: персональные санкции против 557 "воров в законе", известных в настоящее время в мире, большинство из них сейчас находится не в Украине, а количество тех, кто находится в Украине на свободе уменьшилась вдвое – с 34 до 17 человек", – сказал Зеленский.

Речь идет о блокировании активов, запрете въезда на территорию Украины, отказе в предоставлении или отмене визы, вида на временное или постоянное проживание, невозможности приобретения ими гражданства и принудительном выдворении.

"Одним словом, тем, кто не в Украине, незачем сюда приезжать. Тем, кто в Украине, нечего здесь задерживаться", – подытожил Зеленский.

К иностранным уголовным главарям применен такой же пакет санкций.

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Автор: Яна Ставская