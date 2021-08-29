Сообщение о стрельбе возле кафе на улице Прибрежная магистраль поступило в полицию сегодня около пяти часов утра.

В Запорожье два человека устроили стрельбу, в результате чего пострадали пять человек.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Запорожской области.

Сообщение о стрельбе возле кафе на улице Прибрежная магистраль поступило в полицию сегодня около пяти часов утра.

Установлено, что двое мужчин возле одного из развлекательных заведений внезапно начали стрелять в оппонентов. В результате пять граждан получили травмы, трое из них госпитализированы. Злоумышленники скрылись с места происшествия на собственном автомобиле "Крайслер".

Впоследствии в районе улицы Северное шоссе злоумышленники были остановлены сотрудниками патрульной полиции. Оба - жители Запорожья 1992 и 1987 года рождения.

Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

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Сотрудники полиции изъяли у задержанных два пистолета марки "Форт". Оружие направлено на экспертизу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанным мер пресечения.

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Автор: Денис Прядко