Полиция начала расследование.

Сегодня в Подольском районе Одесской области во время пожары погибла супружеская пара.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Пожар произошел утром в селе Одаи. Местные жители, увидевшие задымление в доме, вызвали спасателей и полицейских. После ликвидации пожара в доме обнаружили тела 58-летней хозяйки дома и его 55-летнего мужа.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, если оно повлекло за собой гибель людей) Уголовного кодекса Украины.

Как уточнили в региональном главке ГСЧС, сообщение о пожаре поступило в 8:30. Площадь возгорания составила 25 кв. метров. Тела мужчины и женщины, обнаруженные в комнате, сильно обгорели.

Напомним, во Львовской области возле свалки, где есть поселение ромов, произошел пожар в палатке, сделанном из досок и полиэтилена, в результате которой заживо сгорел годовалый мальчик.

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Автор: Лариса Козовая