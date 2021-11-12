Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Сегодня в Одесской области во время пожара погибли 83-летняя женщина и ее сын.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось в селе Любомирка Подольского района.

Информация о возгорании дома поступила в полицию в 17:00 от сельского старосты. После ликвидации пожара спасатели на пепелище обнаружили тела 83-летней хозяйки домовладения и ее 56-летнего сына.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Подольского райуправления полиции. Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с отметкой "несчастный случай".

Как сообщал УНИАН, во Львовской области возле свалки, где есть поселение ромов, произошел пожар в палатке, сделанной из досок и полиэтилена, в результате которого заживо сгорел годовалый мальчик.

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Автор: Лариса Козовая