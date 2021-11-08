Во Львовской области погиб маленький мальчик, который был в сгоревшей самодельной палатке.

Во Львовской области возле свалки, где есть поселение ромов, произошел пожар в палатке, сделанной из досок и полиэтилена, в результате которого заживо сгорел годовалый мальчик Сережа.

Палатка загорелась от самодельной буржуйки в то время, как мать мальчика ходила за водой, говорится в сюжете ТСН.

По словам жительницы поселения Людмилы Каналош, трагедия случилась за 10 минут. Женщина сообщила, что в то время был сильный ветер.

Читайте такжеВ Харьковской области в техническом водоеме погиб ребенок"...От барака, где сгорела ребенок, не осталось и следа – лишь разбросанная посуда... На месте гибели мальчика поставили деревянный крест и свечу", – узнали журналисты.

В горсовете заверили, что не имели информации о проживании детей возле свалки. В ведомстве добавили, что после трагедии ромов ждет проверка.

В Украине предусмотрена уголовная ответственность за злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство – это ст. 166 Уголовного кодекса. Максимальное наказание за такое правонарушение – пять лет лишения свободы.

Напомним, в начале октября в Одесской области трагически погиб 9-летний мальчик. Ребенок был в прицепе трактора, а затем произошла авария, и транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП мальчик получил травмы и скончался в машине скорой помощи. Водитель трактора скрылся, но позже его задержали.

Автор: Екатерина Присяжнюк