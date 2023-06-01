Военный-юрист требовал у солдата 6 тыс. долларов в обмен на обещание, что тот не попадет в армию.

В Одессе военный требовал у мобилизованного солдата 6 тысяч долларов за услугу, которая юридически сделала бы из мамы его "клиента" инвалида.

Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, фигурантом производства стал помощник командира по правовой работе-начальник юридической группы одной из воинских частей Одесской области.

По данным следствия, капитан юстиции пообещал солдату, мобилизованному для прохождения службы, "сделку". В частности, за 6 тыс. долларов повлиять на уполномоченное лицо врачебной комиссии Одесского областного центра медико-социальной экспертизы и оформить определенные документы. Но не для своего подчиненного (солдата), а для его матери.

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"Документы о предоставлении женщине статуса человека с инвалидностью стало бы законным основанием для увольнения ее сына с военной службы",- рассказали в полиции.

По факту вымогательства и получения взятки капитану сообщили подозрение по ч. 3 ст. 369-2 УК. Задержали его с поличным - сразу после получения первой части "белого билета" - 2 тыс. долларов. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 402 тыс. 600 гривен. Офицеру грозит до восьми лет с конфискацией имущества.

В Одессе поймали командира-взяточника, который угрожал подчиненным

Напомним, в мае в Одессе разоблачили командира одного из батальонов, который закупил парко-гаражное оборудование по значительно завышенной цене и нажился на ВСУ. В частности, подполковник поручил подчиненным мониторинг ценовых предложений, чтобы определиться с ценой, но приобрел товары – по своему усмотрению – за 1 млн грн вместо 300 тыс. грн. При этом подчиненным, чтобы не "болтали", угрожал отправкой на фронт.

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